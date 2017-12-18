İngiltere'nin Beyrut Büyükelçiliği çalışanı Dykes, Lübnan'da bir otoyol yakınlarında ölü bulundu.

Lübnan emniyetinden yapılan açıklamada, cumartesi akşamı başkent Beyrut'un kuzeydoğusundaki Metn bölgesindeki otoyol kenarında polis ekiplerince bir kadın cesedinin tespit edildiği ifade edildi.



Açıklamada, ölüm nedeninin ve kimliğinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırılan cesedin, inceleme sonucunda İngiltere'nin Beyrut büyükelçiliğinde çalışan Rebecca Dykes'a (30) ait olduğunun belirlendiği kaydedildi.



Açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



İngiltere Dışişleri Bakanlığı da olayı doğrulayarak Lübnanlı yetkililerle iletişim halinde olunduğu bilgisini paylaştı.



Lübnan medyasındaki haberlerde ise otopsi sonucunda Dykes'a öldürülmeden önce tecavüz edildiği ve ölüm nedeninin boğulma olduğu iddiaları yer aldı.



Dykes'ın ailesi tarafından yapılan açıklamada, olayın nasıl gerçekleştiğine dair gerekli araştırmaların sürdüğü kaydedildi.



Daha önce Irak ve Libya'da çalışan Dykes, Ocak 2017'den bu yana Lübnan'da İngiltere hükümetine bağlı Uluslararası Kalkınma Departmanında görev yapıyordu.