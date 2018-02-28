İngiltere'nin önde gelen elektronik perakende zincirlerinden Maplin'in satış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından şirketin yönetimine kayyum atandı.

İngiltere’nin en büyük elektronik perakende zincirlerinden Maplin’in yönetimine kayyum atandığı bildirildi.



Şirketten yapılan açıklamada satış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından şirketin yönetimine kayyum atandığı kaydedildi.



Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan şirketin Üst Yöneticisi Graham Harris, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma kararı almasının ardından sterlindeki sert değer kayıplarının müşterilerin harcamalarını olumsuz yönde etkilediğini belirtti.



Önümüzdeki dönemde Maplin’in satış sürecinin PricewaterhouseCoopers tarafından yürütülmesine karar verildiği bildirildi.



İngiltere genelinde 200 mağazası olan Maplin halihazırda 2 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor.



Bu sabah ülke genelinde toplam 3 bin kişiye istihdam sağlayan Toys R Us İngiltere’den yapılan açıklamada da şirketin yönetimine kayyum atandığı bildirilmişti.



İki şirkete de alıcı bulunamaması durumunda ülkede toplam 5 bin 500 kişinin işini kaybetmesi söz konusu olacak.