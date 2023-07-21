İngiliz hükümetinden sığınmacılara "yüzen hapisane"! İşte tepki toplayan o gemi

İngiliz Hükümetinin sığınmacılar için hazırladığı gemi tartışmalara neden oldu. 18 ay boyunca 500 erkek sığınmacının barınacağı gemi yüzen bir hapishaneyi andırıyor. İngiliz yetkililer ise icraatlerini ekonomik nedenlerle açıklamaya çalışıyor. İngiltere'nin sığınmacılar için reva gördüğü o gemi!

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İngiliz Hükümetinin sığınmacılar için hazırladığı gemi tartışmalara neden oldu.

18 ay boyunca 500 erkek sığınmacının barınacağı gemi İngiltere'nin göçmen politikasını yeniden gündeme getirdi.

222 odalı gemi İngiltere'nin Portland Adası'na demirledi. Yüzen bir hapishaneyi andıran gemide 500 erkek sığınmacı konaklayacak.

Sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri ise uygulamanın "insanlık dışı" olduğunu belirtiyor.

İngiliz hükümeti ise gemiyi ekonomik gerekçelerle aklamaya çalışıyor. Yetkililer, sığınmacıların otellerde barındırılmasının vergi mükelleflerine maliyeti artırdığını, bunun önüne geçmek için bu uygulamaya geçildiğini ifade ediyorlar.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamalara göre ülke genelindeki otellerde yaklaşık 51 bin sığınmacı bulunuyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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