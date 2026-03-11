İngiliz Parlamentosu’nda İsrail’e yaptırım çıkışı

İngiltere’de 60’tan fazla milletvekili, İsrail’in Gazze’deki saldırıları ve Batı Şeria’yı ilhak planlarına karşı; silah ambargosu, ticaretin askıya alınması ve varlıkların dondurulmasını içeren geniş kapsamlı bir yaptırım önergesine destek verdi.

İngiliz Parlamentosu’ndaki İşçi Partisi Milletvekili Richard Burgon, hükümeti İsrail’e yönelik geniş kapsamlı yaptırımlar uygulamaya çağıran parlamento önergesine 60’tan fazla milletvekilinin destek verdiğini bildirdi.

Burgon, Gazze’deki soykırımın ardından İsrail hükümetinin Batı Şeria’yı ilhak etmeye hazırlandığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Sadece silah, ticaret, ekonomi ve İsrailli yetkililere yönelik yaptırımlar bu savaş suçlarını durdurabilir."

Önergede, İngiltere’nin Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’ya geniş kapsamlı yaptırımlar uyguladığı hatırlatılarak; İsrail’in uluslararası hukuk ihlalleri ve savaş suçları karşısında benzer adımların atılmamasındaki başarısızlık vurgulandı. Hükümet, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) görüşleri doğrultusunda yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye çağrıldı.

HAZIRLANAN ÖNERGE METNİNDE ŞU SOMUT TALEPLER YER ALIYOR:

Yasa dışı yerleşim yerleriyle bağlantılı mal ve hizmetlere yönelik ticaret ve yatırımların yasaklanması.

İşgale ortak olan tüm kişi ve kuruluşlara seyahat yasağı getirilmesi ve mal varlıklarının dondurulması.

İsrail uluslararası hukuka uyana kadar ikili ticaret anlaşmasının askıya alınması ve tam kapsamlı silah ambargosu uygulanması.

