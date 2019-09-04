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İngiliz parlamentosunda kritik Brexit oylamasını muhalefet kazandı

İngiltere'de muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük kritik bir oylamayı kazandı.

İngiliz parlamentosunda kritik Brexit oylamasını muhalefet kazandı

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda yarın parlamento gündemini belirleme yetkisini hükümetten alıp milletvekillerine veren teklif 301'e karşı 328 oyla kabul edildi.

Oylama sonucu, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoda aldığı ilk kritik yenilgi oldu.

Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti hükümeti bugün bir milletvekilinin Liberal Demokrat Parti'ye geçmesiyle parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmişti.

Bu akşamki oylama milletvekillerine yarın parlamentoya anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük bir yasa tasarısı sunma imkanı verecek.

Avam Kamarası'nın yasama işlemlerini yarın tamamlaması halinde tasarı parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası'na havale edilecek.

Muhalefet partileri Lordlar Kamarası'ndaki süreci de hızla tamamlayarak tasarıyı cuma akşamı yasalaştırmayı hedefliyor.

İngiltere'de parlamento, daha önce de benzer bir yasa çıkararak ülkenin 29 Mart'ta AB'den ayrılmasının önüne geçmiş, Brexit tarihi 31 Ekim'e ertelenmişti.

Başbakan Johnson'ın parlamentonun benzer bir yasa çıkarması halinde bunu kendisine karşı güvensizlik oyu olarak değerlendirip ülkeyi erken seçime götürme ihtimali bulunuyor.
 

Etiketler; #ingiltere #brexit #Boris Johnson #Avam Kamarası
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