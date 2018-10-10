Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili İngiltere ve Amerika'dan açıklamalar geldi. Birleşmiş Milletler ise Türkiye ve Suudi Arabistan'a, Kaşıkçı'nın öldürülme ihtimalini araştırması çağrısında bulundu.

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili İngiltere, Suudi Arabistan'dan acil yanıt istedi



İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr ile konuyu telefonda görüştü. Görüşmenin ardından Hunt, twitter hesabından açıklama yaptı.



Hunt açıklamasında, gazetecilere karşı şiddet tüm dünyada arttığını, bunun ifade özgürlüğü konusunda büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Hunt "Basında çıkan haberlerin doğruluğu kanıtlanırsa, konuyu ciddi bir şekilde ele alacağız." ifadesini kullandı.



İngiltere'nin aksine Washington yönetiminin, konuyu henüz Suudi yetkililerle görüşmediği bildirildi.



ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ile ilgili bir bilgisinin olmadığını söyledi.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise Suudi Arabistan yönetiminden detaylı ve şeffaf bir soruşturma istediklerini ifade etti. Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında Nauert, "Kaşıkçı'ya Ne olduğunu bilmiyoruz ve ne olabileceği konusunda herhangi bir yargıya varmak istemiyoruz" dedi.



Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kaşıkçı'nın "zorla kaybedilme" ve öldürülme ihtimalini araştırması için Türkiye ve Suudi Arabistan'a çağrıda bulundu.



BM Sözcüsü Ravina Shamdasani Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında konuştu. "Kaşıkçı'nın kaybolmasına dair Türkiye ve Suudi Arabistan'ı hızlı ve tarafsız bir araştırma için işbirliği yapmaya ve araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya çağırıyoruz" dedi.



Ankara, Kaşıkçı'nın "öldürüldüğü" ihtimali üzerinde duruyor. Riyad ise bu iddiaları reddediyor.



ulusal.com.tr