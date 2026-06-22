İngiltere Başbakanı Keir Starmer resmen istifa etti!

Downing Street 10 Numara önünde basın açıklaması yapan Starmer, yeni lider seçilene kadar görevde kalacağını belirterek sürece dair takvimi paylaştı.

Konuşmasında parti içindeki dönüşüme ve ulusal güvenlik adımlarına vurgu yapan Starmer, ailesine ve eşine teşekkür ederken duygusal anlar yaşadı. İşçi Partisi liderliği için adaylık sürecinin 9 Temmuz'da başlayacağı ve yeni liderin eylül ayı itibarıyla netleşeceği bildirildi.

Partide Starmer'ın yerini alması için Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın adı güçlü bir şekilde öne çıkıyor.