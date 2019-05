Brexit çıkmazını aşmaya çalışan İngiltere’den, istifa haberi geldi. İngiltere Başbakanı Theresa May, 7 Haziran'da istifa edeceğini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Theresa May 2 hafta sonra istifa edeceğini açıkladı.



İngiliz basını dün May'in istifasını açıklayacağını duyurmuştu.



Başbakan May, daha önce üç kez reddedilen Brexit anlaşmasını haziran başında yeniden milletvekillerinin oyuna sunacağını açıklamıştı. May, haziran ayının ilk haftası yapılacak dördüncü Brexit oylamasından sonra halefinin seçimi için bir takvim belirleme sözü vermişti. Kulislerde May'in kaybetmesi durumunda istifa edebileceği konuşuluyordu.



Başbakan Theresa May açıklamasında, "Şimdi bu Brexit'e liderlik edecek yeni bir başbakanın ülkenin çıkarlarının yararına olduğu açık. Bu yüzden 7 Haziran Cuma günü Muhafazakar Parti'nin lideri olarak istifa edeceğimi duyuruyorum." dedi.





ulusal.com.tr