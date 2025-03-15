İngiltere Başbakanı'ndan dünya liderlerine çağrı: "Putin’i barış için masaya oturtmalıyız!"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, dünya liderlerine seslenerek Ukrayna’daki savaşı sonlandırmak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in masaya oturması gerektiğini söyledi. Starmer, İngiltere'nin ev sahipliğinde yapılan ve dünya liderlerinin Ukrayna konusunu görüştüğü çevrim içi toplantının açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış süreci için attığı adımlara değinen Starmer, Putin’in hala barış konusunda ciddi olmadığını belirtti.

Starmer, Ukrayna'nın 30 günlük koşulsuz ateşkes taahhüdünde bulunmasının, ülkenin barışa olan bağlılığını gösterdiğini vurguladı. Ancak Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik saldırılarına devam ettiğini ifade eden Başbakan, Putin’in bu tavrının barış sürecini engellediğini dile getirdi.

ULUSLARARASI KOALİSYON KURULMALI

Başbakan Starmer, barış için tek bir ülkenin değil, dünya çapında bir koalisyonun devreye girmesi gerektiğini ifade etti. “Sadece geri çekilip bekleyemeyiz” diyen Starmer, barışa ulaşmak için ileriye doğru adımlar atılması gerektiğini söyledi. Bu adımların, Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmek ve Putin’i masaya oturtmak için gönüllü bir koalisyon kurmak olduğuna dikkat çekti. Starmer, bu koalisyonun oluşturulmasının, güvenli ve kalıcı bir barış için önemli bir adıma dönüşeceğini belirtti.

Starmer, Putin’in “er ya da geç masaya gelmek” zorunda kalacağı değerlendirmesini yaptı. İngiltere Başbakanı, savaşın uzadıkça dünya üzerindeki etkilerinin arttığını ve bu sebeple Putin'in barış görüşmelerine katılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Bu ifadeler, Putin'in sonrasında geri adım atması için bir uluslararası baskı oluşturulması gerektiği fikrini pekiştirdi.

İngiltere, bu ay Ukrayna ile ilgili iki toplantıya ev sahipliği yapmış oldu. 2 Mart'ta Londra'da düzenlenen Ukrayna konulu zirvenin ardından, 25 Batılı liderin katıldığı çevrim içi toplantıda yine Ukrayna'nın geleceği masaya yatırıldı. Bu toplantıya NATO Genel Sekreteri, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı ve birçok Avrupa ülkesi ile Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya gibi devletlerin temsilcileri katıldı.

Toplantıların ilkinde herhangi bir sonuç bildirgesi açıklanmasa da, İngiltere Başbakanı Starmer, Ukrayna'ya destek gönderilmesi konusunda bir koalisyon kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.