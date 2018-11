İngiltere siyaseti iki gündür Brexit anlaşmasıyla çalkalanıyor. 4 Bakan istifasını verirken Başbakan Theresa May'in kendi partisi güvensizlik oylaması için imza topluyor. Konu önümüzdeki günlerde de gündemi işgal edecek gibi duruyor...

İngiltere siyasetinde, AB-İngiltere arasında dün Brüksel'de imzalanan, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması için anlaşma taslağı üzerinde uzlaşılması ardından deprem yaşanıyor.



İki gün içinde kabineden 4 bakan ve çok sayıda bürokrat istifa etti. İngiltere Başbakanı Theresa May ise kabinesinde yaşanan istifalara rağmen görevini sürdüreceğini açıkladı.



AB ile varılan Brexit anlaşmasını gerekçe göstererek istifa eden Brexit Bakanı Dominic Raab ve Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Shailesh Vara'nın ardından İş ve Emeklilik Bakanı Esther McVey ile Brexit'ten sorumlu devlet bakanı Suella Braverman de istifasını sundu.



İstifaların nedeni olarak İrlanda Cumhuriyet ile Kuzey İrlanda arasındaki sınır sorunu ve tedbir maddesi gösteriliyor.



Başbakan Theresa May'e bir tepki de kendi partisinden geldi. Muhafazakar Parti milletvekili Jacob Rees-Mogg, Başbakan Theresa May hakkında güvensizlik oylaması için başvurdu. Ress-Mogg'u, aynı taleple 15 kadar milletvekili daha izledi. Muhafazakar Parti yönetmeliğine göre, 48 milletvekilinin başvurması halinde, grupta güvensizlik oylamasına gidilebiliyor.



İngiltere Başbakanı May ise "Sonuna kadar görevimin başındayım" dedi.



May hükümetinin Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosundan onay alması gerekiyor. Ancak siyasi gözlemciler muhalefet partilerinin yaklaşık 90 Muhafazakar milletvekilinin karşı olduğu anlaşmanın parlamentodan geçme olasılığını düşük görüyor.







ulusal.com.tr