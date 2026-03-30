İngiltere: "Bu bizim savaşımız değil"

İngiltere’den Washington’a ‘yalnızsın’ mesajı: “Bu bizim savaşımız değil!”

Toygu Ökçün
Yayınlanma:

ABD ve İsrail’in İran saldırıları karşısında Londra’dan beklenen destek gelmedi. Başbakan Starmer, İngiliz askerinin bölgesel bir maceraya sürüklenmeyeceğini ilan ederek müttefikleriyle arasına keskin bir sınır çizdi.

LONDRA BÖLGESEL MACERAYA KAPILARI KAPATTI

Wolverhampton’da seçim kürsüsüne çıkan Keir Starmer, Orta Doğu’daki ateş hattına dair son noktayı koydu: “Bu bizim savaşımız değil!” Washington ve Tel Aviv’in askeri ajandasının peşinden gitmeyeceklerini vurgulayan Starmer, İngiliz ordusunun müdahil olmayacağı bir stratejik geri çekilme sinyali verdi. Londra’nın tek önceliği ise "savunma hattında" kalarak kendi vatandaşlarını korumak.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE EKONOMİ ALARMI

Savaşın faturası Londra kapılarına dayandı! Starmer, yarın toplanacak olan Acil Durum Kabinesi ile krizin ekonomik hasar raporunu masaya yatırıyor. Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmasının enerji fiyatlarındaki yıkıcı etkisini itiraf eden Başbakan, bölgedeki saldırganlığın İngiliz ekonomisini yutmasına izin vermeyeceklerini duyurdu.

ingiltere abd israil hürmüz boğazı
