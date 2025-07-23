İngiltere bu ölümü konuşuyor! Prens William ve Harry’nin kuzeni evinde ölü bulundu

İngiliz Kraliyet Ailesi’nde bir trajedi daha yaşandı. Prens William ve Prens Harry’nin 20 yaşındaki kuzeni Rosie Roche, yanında ateşli silahla ölü bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İngiltere bu ölümü konuşuyor! Prens William ve Harry’nin kuzeni evinde ölü bulundu
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İngiltere Kraliyet Ailesi’nden Prens William ve Prens Harry’nin anne tarafından kuzeni olan 20 yaşındaki Rosie Roche, Malmesbury yakınlarındaki aile evinde 14 Temmuz’da ölü bulundu. Olay yerinde ateşli bir silah bulunurken, yetkililer genç kadının ölümünün “şüpheli olmadığı” yönünde açıklama yaptı.

BAVULUNU HAZIRLARKEN ÖLÜ BULUNDU

The Sun gazetesinin haberine göre, Roche’u annesi ve kız kardeşi birlikte buldu. Genç kadının ölümünden hemen önce arkadaşlarıyla buluşmak üzere bavulunu hazırladığı, daha sonra evde cansız şekilde bulunduğu aktarıldı.

Malmesbury yakınlarındaki Norton köyündeki aile evinde bulunan Roche’un yakınlarında ateşli bir silah tespit edildi. Adli tabip Grant Davies, olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada, “Kadının ölümünün şüpheli olmadığı, herhangi bir üçüncü kişinin olaya karışmadığı” yönünde değerlendirmede bulundu.

Durham Üniversitesi İngiliz Edebiyatı bölümü öğrencisi olan Roche için üniversite sözcüsü, “Çok özlenecek” ifadelerini kullandı.

KRALİYET AİLESİ DAHA ÖNCE DE BENZER BİR KAYIP YAŞAMIŞTI

Roche’un ölüm haberi, Prens William’ın kuzeni Lady Gabriella Kingston’ın eşi Thomas Kingston’ın Şubat 2024’te başından vurulmuş halde bulunmasını hatırlattı. Kingston da yanında ateşli bir silahla ölü bulunmuştu.

Rosie Roche’un ailesi ve Prens William’ın resmi sözcüsü, olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmayı reddetti. 

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