Avrupa Birliği ve İngiltere arasında İngiltere'nin birlikten çıkışı için hazırlanan anlaşma taslağı üzerinde uzlaşı sağlandı. Ardından Londra'da yer yerinden oynadı. Muhalefet Başbakan May'in istifasını isterken kabinedeki iki bakan görevlerini terk etti. May, Avrupa Birliği'nin İngiltere'nin toprak bütünlüğüne zarar verdiğini söyledi.

"IRA'nın yapamadığını Avrupa Birliği yaptı." Bu sözler İngiltere Başbakanı Theresa May'e (Teresa mey'e) ait. Avrupa Birliği ile İngiltere arasında iki yıl süren müzakerelerin ardından bugün anlaşma taslağı üzerinde uzlaşı sağlandı.



AB ile İngiltere arasında sağlanan uzlaşı sonrası adeta İngiltere'de siyasi bir deprem yaşadı. İngiltere Başbakanı May, Avrupa Birliği'ni suçlarken, muhalefet May'in istifasını istedi. Hükümetteki iki bakan ise görevlerini terk etti.



İstifaların nedeni olarak İrlanda Cumhuriyet ile Kuzey İrlanda arasındaki sınır sorunu ve tedbir maddesi gösteriliyor.



Tedbir maddesine göre İngiltere'nin bütünü ile AB arasında ortak Gümrük Birliği bölgesi oluşturulacak. Bu sayede İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında fiziki sınır ve gümrük duvarı oluşmasının önüne geçilecek. Gümrük Birliğiyle birlikte, adil rekabeti sağlanması için İngiltere AB kurallarına ve standartlarına uymak zorunda kalacak. Ayrıca bu maddeyle, İngiltere'nin AB'den "anlaşmasız ayrılık" seçeneği de ortadan kalkmış oluyor.



AB ile varılan Brexit anlaşmasını gerekçe göstererek istifa eden Brexit Bakanı Dominic Raab (Dominik Raab) ve Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Shailesh Vara (Şeleş Vara) yaptıkları açıklamada Kuzey İrlanda için önerilen düzenleyici rejimin İngiltere'nin toprak bütünlüğü için gerçek bir tehdit teşkil ettiği belirtti.



Belirlenen takvime göre İngiltere 29 Mart 2019'da AB'den ayrılacak. Ancak AB-İngilitere arasında 2020'ye kadar iç pazar, Gümrük Birliği, hak ve yükümlülükleri ile ilgili mevcut durum muhafaza edilecek.