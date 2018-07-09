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İngiltere'de Brexit Bakanı David Davis istifa etti

İngiltere'de Brexit Bakanı David Davis 'Başka çare kalmadı' diyerek istifa etti. Avrupa Birliği'nden ‘sert çıkış' yanlısı olan Davis, Başbakan'ın Britanya ile AB arasındaki yakın ilişkileri koruması durumunda istifa edeceğini açıklamıştı.

İngiltere'de Brexit Bakanı David Davis istifa etti

İngiltere'de hükümet adına Avrupa Birliği ile ayrılma sürecini müzakere eden Brexit Bakanı David Davis, Başbakan Theresa May'e istifasını verdi. 

Davis'in yerine Dominic Raab atandı.

Davis'in hükümetin Brexit sürecindeki yaklaşımına sıcak bakmadığı biliniyordu. Başbakan Theresa May,  AB'den ayrılış stratejisini Balanlar kurulu toplantısı sonrası yenilemişti.  Yeni müzakere planı ise Brexit yanlıları tarafından, "AB'den ayrılmama planı" olarak nitelendiriliyor.

Kabinedeki bakanların Brexit sonrasında da birlik ile yakın ilişkiler yürütülmesi yönünde anlaşmaya varması Davis'in istifasına yol açtı.

Pazar günü Başbakan Theresa May'i makamında ziyaret eden Brexit Bakanı Davis, görevi bırakmaktan başka bir seçeneği kalmadığını söyleyerek istifasını verdi.

Ardından Brexit Bakanlığında görevli iki müsteşarın da istifa ettiği bildirildi

David Davis'in istifasıyla ağır darbe alan İngiltere Başbakanı May'in Brexitçi kanadın artan direnişiyle karşılaşacağı ifade ediliyor.

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #ibgiltere #bakan #istifa #David Davis
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