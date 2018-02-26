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İngiltere'de büyük patlama!

İngiliz polisi İngiltere’nin Leicester şehrinde büyük çaplı bir patlamanın meydana geldiğini duyurdu.

İngiltere'de büyük patlama!

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, İngiltere’nin Hinckley Road bölgesinde büyük çaplı bir patlamanın olduğu, güvenlik güçlerinin ve ilk yardım ekiplerinin hızla olay yerine intikal ettiği bildirildi.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda görgü tanıkları, bir apartmandan büyük bir patlama sesinin geldiği bilgisine yer verdi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #ingiltere
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