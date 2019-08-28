Brexıt öncesi İngiltere hükümetinden beklenmedik bir hamle geldi. Hükümetin talebi üzerine Kraliçe Elizabeth parlamentoyu askıya alma kararı aldı.

İngiltere hükümetinin, Kraliçe Elizabeth'ten talep ettiği parlamento kararı, onaylandı.Avrupa Birliği'nden kopuş sürecinde olan İngiltere Hükümeti, Brexit öncesi "parlamentoyu askıya almayı" talep etti.İngiltere'de Brexit 31 Ekim'de yapılacak. Brexıt öncesi Johnson'un talebi, "parlamentonun elini zayıflatmak için süre oluşturuluyor" tartışmalarını gündeme getirdi.Parlamento için alınacak karar ülkede konuşulurken, Kraliçe Elizabeth'ten açıklama geldi. Kraliçe, parlamentonun askıya alınması talebini onayladı.Parlamento'nun 9 ile 12 Eylül arasında bir tarihte askıya alınmasına ve 14 Ekim'de tekrar çalışmaya başlamasına karar verildi.Ana muhalefet olan İşçi Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Tom Watson, bu hamlenin İngiltere demokrasisine skandal bir hakaret olduğunu söyledi.