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İngiltere'de kritik tarih belli oldu

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecindeki kritik tarih belli oldu. İngiltere Başbakanı Theresa May, 15 Ocak'ta, Brexit anlaşmasını parlamentoda oylamaya sunacak.

İngiltere'de kritik tarih belli oldu

İngiliz yayın kuruluşu BBC, İngiltere Başbakanı Theresa May'in 15 Ocak'ta Brexit anlaşmasını parlamentoda oylamaya sunacağını duyurdu.

May, anlaşmanın reddedilmesi halinde alışılmadık bir durumun yaşanacağını söyledi. İngiltere Başbakanı, ikinci bir Brexit referandumunun ise söz konusu olmaması gerektiğini kaydetti.

İngiltere, üyelerin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini düzenleyen Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesine göre birlikten 29 Mart 2019'da ayrılmış olacak.

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #ingiltere #avrupa birliği
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