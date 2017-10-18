Atlas Okyanusu'nda oluşan Ophelia Fırtınası İrlanda'da hayatı olumsuz etkiledi. Bir kişi hayatını kaybetti. 2 kişi de yaralandı. Tropik Fırtına İrlanda'dan sonra Londra'da da etkisini gösterdi. Londra'da gök turuncuya boyandı

Atlas Okyanusu'nda oluşan Ophelia Tropik Fırtınası nedeniye İrlanda'da 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Fırtına, 10 metrelik dalgalara neden oldu, ağaçların ve elektrik direklerinin devrilmesine yol açtı.



Fırtınaya Sahra Çölü'nün getirdiği kumlar neden oldu. Britanya'da etkili olduğu için adını ünlü İngiliz şair ve oyun yazarı Shakespeare'in Hamlet adlı eserindeki Ofelya karakterinden aldı.



Ofelya tropik fırtınası, Londra göğünü turuncuya boyadı.



İrlanda hükümeti Ofelya'nın ülkede son 50 yıldır görülen en ciddi fırtına olabileceğini belirtti.



Atlas Okyanusu'nda meydana gelen fırtına ve kasırgalar en son 1893 yılında görülmüştü.



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