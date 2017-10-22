İngiltere'nin Nuneaton bölgesinde bulunan bir bowling salonunda silahlı bir kişinin içeridekileri rehin aldığı iddia edildi.
Nuneaton'un bağlı olduğu Warwickshire kenti polisinden yapılan açıklamada, polis memurlarının "Bermuda Park" adlı alışveriş alanındaki bir olayla ilgilendiği belirtilerek, devam eden olay nedeniyle vatandaşların bölgeden uzak durması istendi.
Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda ise söz konusu alışveriş alanında bulunan bir bowling salonunda silahlı bir kişinin içeridekileri rehin tuttuğu iddia edildi.
Paylaşımlarda ayrıca bölgeye çok sayıda silahlı polisin geldiği, alandaki sinema, mağazalar ve restoranlarda bulunanların ise dışarıya çıkmasına izin verilmediği öne sürüldü.
İngiltere'nin Nuneaton bölgesinde bulunan bir bowling salonunda silahlı bir kişinin içeridekileri rehin aldığı iddia edildi.
İngiltere'nin Nuneaton bölgesinde bulunan bir bowling salonunda silahlı bir kişinin içeridekileri rehin aldığı iddia edildi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.