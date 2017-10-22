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İngiltere'de silahlı rehin alma iddiası

İngiltere'nin Nuneaton bölgesinde bulunan bir bowling salonunda silahlı bir kişinin içeridekileri rehin aldığı iddia edildi.

İngiltere'de silahlı rehin alma iddiası

İngiltere'nin Nuneaton bölgesinde bulunan bir bowling salonunda silahlı bir kişinin içeridekileri rehin aldığı iddia edildi.

Nuneaton'un bağlı olduğu Warwickshire kenti polisinden yapılan açıklamada, polis memurlarının "Bermuda Park" adlı alışveriş alanındaki bir olayla ilgilendiği belirtilerek, devam eden olay nedeniyle vatandaşların bölgeden uzak durması istendi.

Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda ise söz konusu alışveriş alanında bulunan bir bowling salonunda silahlı bir kişinin içeridekileri rehin tuttuğu iddia edildi.

Paylaşımlarda ayrıca bölgeye çok sayıda silahlı polisin geldiği, alandaki sinema, mağazalar ve restoranlarda bulunanların ise dışarıya çıkmasına izin verilmediği öne sürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #ingiltere
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