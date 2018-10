Ülkelerinin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına karşı çıkan yaklaşık 700bin İngiliz, Londra‘da miting düzenledi. Son yılların en büyük gösterisinde Başbakan Theresa May'e "Bizi görmezden gelme" çağrısı yapıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Brexit karşıtı yaklaşık 700 bin kişi miting düzenledi.



Ülkede son 10 yılda gerçekleşen en büyük gösteri olduğu belirtilen yürüyüş Hyde Park önünde başladı ve İngiliz Parlamentosu binası önünde mitinge dönüştü.



İktidar ve muhalefet partilerinin yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu, İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasına karşı çıkıyor.



"Bu benim de geleceğim. Avrupa’yı seviyoruz. Theresa May bizi görmezden gelme" gibi pankart ve dövizlerin taşındığı gösteride, polis geniş güvenlik önlemleri aldı.



Londra Belediye Başkanı Sadık Han mitingde yaptığı konuşmada “Theresa May acilen yaklaşımını değiştirmezse, ekonomimiz ve dünya sahnesindeki duruşumuz, oldukça kötü sonuçlarla karşı karşıya kalacak." dedi.



İngiltere Başbakanı May, Brexit konusunda ikinci bir referanduma karşı çıkıyor. May, İngiltere’nin 29 Mart 2019’da AB’den ayrılacağını ısrarla vurguluyor.



