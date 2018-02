"AB Komisyonunun benimsediği yaklaşımda temel bir çelişki var"

İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis, AB Komisyonunun Brexit sonrası için öngörülen geçiş sürecine yaklaşımında çelişkiler olduğunu bildirdi.



Yazılı bir açıklama yapan Davis, AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in bugün yaptığı açıklamalara yanıt verdi.



Brexit müzakereleri kapsamında bu hafta yoğun bir mesai yapıldığını belirten David Davis, "Barnier'in İngiltere'nin geçiş sürecine ilişkin pozisyonunu net bulmadığını söylemesi şaşırtıcı." değerlendirmesinde bulundu.



İki hafta önce yaptığı açıklamada ülkesinin geçiş sürecinden beklentilerini ilan ettiğini hatırlatan Davis, "Tarafların birbirlerinin pazarlarına mevcut koşullarda erişimini öngören sınırlı bir süre istiyoruz. Bununla birlikte her iki tarafın da böyle bir süreçte ortaya çıkması çok muhtemel olmayan ihtilafları da çözecek bir yola ihtiyacı olacak." görüşünü dile getirdi.



"AB Komisyonun benimsediği yaklaşımda temel bir çelişki var." ifadesini kullanan David Davis, şunları kaydetti:



"Komisyon bugün ihtilafları ve ihlalleri çözecek bir yola ihtiyaç olduğunu kabul ve teslim etti. Ancak aynı zamanda İngiltere'nin kendi çıkarlarını korumaya dönük makul önlemler alma isteğine itibar etmiyor. Her ikisi aynı anda mümkün değil."



Müzakerelerin nihai amacının İngiltere ile AB arasında yeni ve kapsamlı bir ortaklık inşa etmek olduğunu ve bunun görmezden gelinmemesi gerektiğini vurgulayan Davis, "İngiltere müzakerelere bu ruhla yaklaşmayı sürdürüyor." ifadesini kullandı.



Barnier'in açıklamaları

AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, bugün Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, İngiltere'nin üyelikten ayrılmasının ardından yaklaşık 2 yıl olacağı tahmin edilen geçiş sürecine ilişkin taraflar arasında anlaşmazlıklar bulunduğunu, bu nedenle geçiş sürecinin gerçekleşemeyebileceğini söylemişti.



İngiltere'nin talebi üzerine ayrılık tarihinin ardından geçiş sürecini 27 AB üyesinin de kabul ettiğini hatırlatan Barnier, "İngiltere bir taraftan ortak pazar ve Gümrük Birliğinin getirdiği faydalardan yararlanıp, diğer taraftan kuralları ve yasaları göz ardı edemez." demişti.



İngiltere'nin geçiş sürecinde yeni kabul edilen bir AB yasasına itiraz hakkı talep ettiğini belirten Michel Barnier, İngiltere'nin birlikten çıkmak istemesine rağmen AB politikalarına dahil olmak istediğini, bunun ise anlaşılamaz bir durum olduğunu dile getirmişti.



Barnier, İngiltere'nin AB ile gelecekte ne tür bir ilişki yürütmek istediğine dair bir plan da sunmadığını açıklamıştı.



Brexit süreci

İngiltere ile AB Komisyonu, 2017'nin Aralık ayında vatandaş hakları, AB'ye yapılacak ödemeler ve İrlanda adasındaki sınır sorununu kapsayan başlıklardan oluşan müzakerelerin birinci safhasıyla ilgili anlaşmaya varmıştı.



İngiltere ile AB arasında Brexit sonrası ticari ilişkilerin ele alınacağı, müzakerelerin ikinci safhasına ise ilerleyen aylarda geçilmesi bekleniyor.



Geçen yıl haziran ayında başlayan müzakereler için AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.



İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50'nci maddesini işleterek, ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.