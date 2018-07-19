banner982
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim için istenen ceza belli oldu
Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim için istenen ceza belli oldu
Yıl sonu cari açık beklentisi yükseldi
Yıl sonu cari açık beklentisi yükseldi
Akar'dan ilk ziyaret sıfır noktasına
Akar'dan ilk ziyaret sıfır noktasına

İngiltere'den OHAL açıklaması

İngiltere’nin Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Duncan, "Türkiye'de olağanüstü halin kaldırılması kararından son derece büyük bir memnuniyet duyuyorum." dedi.

İngiltere'den OHAL açıklaması

İngiltere, Türkiye'de 2016'daki darbe girişiminin ardından uygulanan olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

İngiltere’nin Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminden sonra 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL'in kaldırılmasıyla ilgili resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Açıklamasında, "Türkiye'de olağanüstü halin kaldırılması kararından son derece büyük bir memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullanan Duncan, 2016'daki menfur darbe girişiminden iki yıl sonra hukukun üstünlüğü altında normale dönüşün artmasını beklediklerini bildirdi.

FETÖ'nün darbe teşebbüsünün hemen ardından 20 Temmuz'da TBMM'yi ilk ziyaret eden Avrupalı hükümet yetkilisi İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan olmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #ingiltere #ohal #açıklama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.