Amerika'nın öne sürdüğü "kimyasal silah" iddaları ile ilgili İngiltere'den açıklama geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Suriye ile ilgili böyle bir kanıt görmeleri durumunda Amerika'nın Esad yönetimine karşı yaptığı hava saldırılarını destekleyeceklerini ifade etti

Amerika'nın "Esad yönetimi kimyasal silah kullanıyor" iddiaları ile ilgili İngiltere'den bir açıklama geldi.



İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, kimyasal silah iddialarının kanıtlanması durumunda Esad yönetimine karşı hava saldırılarını destekleyebileceklerini söyledi.



İddialar kanıtlandığı takdirde Amerika ile birlikte hareket edebileceklerini söyleyen Johnson, "Birleşik Krallık'ın faydalı olabileceği bir eylem planı teklifi gelirse bunu ciddi bir şekilde düşünürüz" ifadelerini kullandı.



Fransa'da daha önce İngiltere ile aynı tavrı almış, kimyasal silah kullanımı kanıtlanırdsa Suriye'yi vuracağını duyurmuştu.



Amerika ise herhangi bir kanıt olmadan, Suriye'yi 4 Nisan’da İdlib’in Han Şeyhun beldesinde kimyasal silah saldırısı gerçekleştirmekle suçlamıştı ve tepki olarak Suriye'ye ait Şayrat Hava Üssü'nü 7 Nisan'da Tomahawk füzeleriyle vurmuştu.



ulusal.com.tr