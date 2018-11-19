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İngiltere Dış İşleri Bakanı İran'da

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt Tahran'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Hunt İranlı mevkidaşı Zarif ile nükleer anlaşma ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

İngiltere Dış İşleri Bakanı İran'da

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt İranlı mevkidaşıyla Tahran'da bir araya geldi. Görüşme için Tahran'a giden  Hunt ilk kez İran ziyaretinde bulunmuş oldu. 

İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Tahran'da nükleer anlaşma ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı sitesinden yapılan açıklamaya göre Hunt ve Zarif görüşmesinde nükleer anlaşma kapsamında ekonomik işbirliğinin gelişmesi ve İran ile ticaretin devam ettirilebilmesi için AB'nin kuracağı özel mali mekanizmayı ele alındı. 

İngiliz Dışişleri Bakanı Hunt'ın ziyeriti, ABD'nin mayıs ayında tek taraflı olarak İran Nükleer Anlaşması'ndan çekilmesinden bu yana ilk kez batılı bir bürokrat İran'ı ziyaret etti.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #ingiltere #iran
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