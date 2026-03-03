İngiltere, Doğu Akdeniz'e savaş gemisi ve iki dron savar helikopter konuşlandırma kararı aldı

İngiltere, İran'ın Kıbrıs adasındaki İngiliz üssünü vurmasının ardından Doğu Akdeniz'e savaş gemisi ve dronları etkisiz hale getirme kapasitesine sahip Wildcat helikopterleri gönderme kararı aldı.

İngiliz Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hava savunma alanında dünyanın en gelişmiş gemilerinden sayılan HMS Dragon gemisi ile dronlara karşı savunma kapasitesine sahip iki Wildcat helikopterinin Doğu Akdeniz'de konuşlandırılacağı belirtildi.

HMS Dragon'un bölgedeki hava tehditlerini tespit, takip ve imha görevlerinde kullanılacağı kaydedilen açıklamada, geminin 10 saniyede 8 Sea Viper füzesi fırlatma kapasitesi ve havadaki 16 füzeyi aynı anda koordine edebilme özelliği bulunduğu ifade edildi.

İki Wildcat helikopterinin ise Marlet tipi dron savar füze sistemiyle donatıldığı bildirildi.

Geminin 2024'te Yemen'deki Husilerin füzelerini imha görevi yürüttüğü de hatırlatılan açıklamada, Batı Asya'da konuşlu İngiliz personelinin son 24 saatte çok sayıda İran dronunu imha etmesinin ardından bölgeye ek kuvvet konuşlandırma kararının alındığı vurgulandı.

"İRAN BİZİ TEHDİT EDİYOR"

İngiliz ordusunun son 24 saatte Ürdün, Irak ve Katar hava sahasında İran'a ait dronları engellediğine işaret edilen açıklamada, İran'ın bölgedeki İngiliz çıkarlarını tehdit ettiği belirtildi.

Starmer, GKRY ile görüştü

Doğu Akdeniz'e gemi ve helikopter konuşlandırma kararıyla ilgili Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'le görüşen İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Kıbrıs'ın ve orada konuşlu İngiliz askerlerinin güvenliğini sağlamakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

