Eğitim Bakanı Greening istifa dilekçesinde, gençlerin gelişmesi ve eşit haklar elde etmesine yönelik çalışmalarını hükümet dışından sürdüreceğini duyurdu

İngiltere Eğitim Bakanı Justine Greening görevinden istifa etti.

İngiliz basını, Başbakan Theresa May'in dünkü kabine değişikliğinde teklif edilen İş ve Emeklilik Bakanlığı görevini kabul etmemesinin ardından Greening'in istifasını sunduğunu yazdı.

Greening istifa dilekçesinde, gençlerin gelişmesi ve eşit haklar elde etmesine yönelik çalışmalarını hükümet dışından sürdüreceğini bildirdi.

Justine Greening'den boşalan Eğitim Bakanlığı koltuğuna Damian Hinds getirildi.



Kabine değişikliği devam ediyor

Geçen yılı peş peşe gelen 3 istifayla kapatan Theresa May başbakanlığındaki hükümette dün değişikliğe gidilmişti.

Başbakan May, Maliye Bakanı Philip Hammond, Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İçişleri Bakanı Amber Rudd, Brexit Bakanı David Davis ile Savunma Bakanı Gavin Williamson'ı görevlerinde tutmuştu.

Bakanlar Kuruluna yapılan ilk atamada, adı cinsel taciz iddialarına karıştığı için Aralık 2017'de istifa etmek zorunda kalan Damian Green'in yerine Başbakan Yardımcılığı görevine Adalet Bakanı David Lidington getirilmiş, ondan boşalan koltuğa ise David Gauke atanmıştı.

Theresa May, Brandon Lewis'i Devlet Bakanlığına atamış, Toplumlar ve Yerel Yönetimler Bakanı Sajid Javid'in görev alanına İskan Bakanlığını da eklemişti.

Değişiklikler kapsamında, ülkedeki hastanelerde ve ambulans servisinde son haftalarda yaşanan ve kriz boyutuna ulaşan aksaklılardan dolayı muhalefetin hedefinde bulunan Sağlık Bakanı Jeremy Hunt'ın görev alanına ise Sosyal Hizmet Bakanlığı ilave edilmişti.

James Brokenshire'ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek dün sabah istifa ettiği Kuzey İrlanda Bakanlığına da Karen Bradley getirilmişti.

Kabinedeki değişikliklere bugün de devam edeceği belirtilen May'in, Avrupa Birliği (AB) ile Brexit konusunda bir anlaşmaya varılamaması ihtimalini de göz önüne alarak, "Anlaşmasız Brexit" senaryosuna yönelik de bu adla bir bakanlık ihdas etmesi bekleniyor.



2017 yılındaki istifalar

Savunma Bakanı Michael Fallon ile Başbakan Yardımcısı Green, geçen yılın sonuna doğru bir ay arayla istifalarını vermişti. Kabineyi sarsan bir olay da Uluslararası Kalkınma Bakanı Priti Patel'in İsrailli yetkililerle yaptığı izinsiz görüşmelerin ortaya çıkmasının ardından istifa etmek zorunda kalmasıyla yaşanmıştı.

Theresa May, nisan ayında erken seçim kararı almış, 2017'nin haziran ayında yapılan seçimde tek başına hükümet kurmak için gerekli çoğunluğa ulaşamamıştı. May, Kuzey İrlanda'nın aşırı sağcı partisi Demokratik Birlik Partisinin dışarıdan desteğiyle azınlık hükümeti kurmuştu.

Önceki yıl yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı alan İngiltere, Brexit sürecini 29 Mart'ta resmen başlatmıştı. İngiltere ile AB arasında geçen yıl haziran ayından beri yürütülen Brexit müzakerelerinde aralık ayında temel konularda bir anlaşmaya varılmış, tarafların Brexit sonrası ilişkilerini ele alacakları ikinci aşamaya bu yıl geçilmesi kararlaştırılmıştı.

İngiltere ile AB arasında her konuda anlaşmaya varılması halinde 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılacak ülke, 2 yıl sürmesi öngörülen bir geçiş sürecine girecek. Herhangi bir anlaşmaya varılamaması halinde ise İngiltere aynı tarihten itibaren AB'den otomatik olarak ayrılmış kabul edilecek.