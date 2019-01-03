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İngiltere 'Esad' dedi

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, "Beşar Esad, Rusya'nın desteğine teşekkür ederek, ne yazık ki Suriye'de bir süre daha görevde kalabilir" dedi. 

İngiltere 'Esad' dedi

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, "Beşar Esad, Rusya'nın desteğine teşekkür ederek, ne yazık ki Suriye'de bir süre daha görevde kalabilir" dedi. 

Sky News'e konuşan Hunt, "İngiltere'nin uzun süreli pozisyonu Suriye'de Esad yönetimi ile barışın sürdürülemeyeceğiydi. Ancak ne yazık ki, bir süre daha etrafta olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Esad karşıtı politikasıyla bilinen İngiliz hariciyesinden gelen bu açıklama kimi çevreleri şaşırtsa da Londra, Şam merkezli oluşan yeni dengede pozisyonunu tazeliyor. 

Suriye'nin başkenti Şam'da Arap ülkeleri büyükelçiliklerini peş peşe faaliyete geçiriyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'nin ardından Kuveyt elçiliğinin de kısa süre içinde açılması bekleniyor. 2012'den beri kapalı olan diplomatik misyonlardaki hareketlilik sadece Arap ülkeleriyle sınırlı değil. İngilitere Büyükelçik binasında iç tadilat başladı.

Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç elçilik binasındaki tadilat çalışmalarını Uğur Civelek'le birlikte yaptığı Halkın Ekonomisi programında açıkladı. 


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #ingiltere #beşar esad
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