İngiltere, Almanya ve İrlanda; Gazze'de yaşananların araştırılması ve bağımsız bir komisyon kurulması çağrısında bulundu. Çin'den yapılan açıklamada da "Gariban insanlara karşı kullanılan vahşi şiddete karşı çıkıyoruz" denildi.

İngiltere, Gazze’de yaşananların araştırılması çağrısında bulundu.Parlamento’da konuşan İngiltere Orta Doğu’dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Alistair Burt,“Gerçekleri ortaya koymamız lazım. Buna neden bu kadar fazla ateş açıldığı da dahil." dedi.Burt ayrıca ABD’nin İsrail - Filistin çatışması hakkında daha fazla bilgi sahibi olması gerektiğini belirtti:Almanya da Gazze’de yaşanan ölümleri araştırmak için bağımsız bir komisyon kurulması çağrısında bulundu.Almanya hükümet sözcüsü Steffen Seibert, yaşananlardan endişe duyduklarını açıkladı. Seibert, “Filistinliler barışçıl protesto hakkına, İsrailliler de sınırlarını koruma hakkına sahiptir. İki taraf da orantılı davranmalı" diye konuştu.İrlanda, İsrail büyükelçisi Dublin Zeev Boker'i Gazze'de yaşananları protesto etmek amacıyla çağırdı.İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney , büyükelçiyi Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı ve yaralananlar yüzünden İrlanda'nın yaşadığı şoku ve dehşeti ifade etmek için çağırdık. Yaşanan kayıplardan ötürü Birleşmiş Milletler tarafından yürütülecek bağımsız bir soruşturma açılması talebimizi kendisine ilettik." dedi.Çin'in dışişleri bakanı sözcüsü Lu Kang, yaşananlardan ötürü ciddi bir kaygı duyduklarını söyledi. Çinli sözcü, "Gariban insanlara karşı kullanılan vahşi şiddete karşı çıkıyoruz. Özellikle İsrail başta olmak üzere bütün tarafları bu durumun daha da gergin bir hale bürünmemesi için adım atmaya çağırıyoruz." diye konuştu.