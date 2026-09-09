İngiltere hava sahasında tarihi kriz! 1300 uçuş iptal edildi, yüz binlerce yolcu mahsur: THY'den yolcularına uyarı

Londra Heathrow başta olmak üzere Gatwick, Manchester ve Stansted havalimanlarında 1.300'e yakın uçuş iptal edilirken yüz binlerce yolcu terminallerde ve uçak içlerinde mahsur kaldı. Teknik arızanın giderildiği açıklanmasına rağmen uçak ve mürettebat zincirinin bozulması sebebiyle bugün de yüzlerce uçuş iptal edildi. Kriz Türkiye seferlerine de yansırken Türk Hava Yolları (THY) İngiltere yolcularına yönelik kritik bir uyarı yayımladı.

HEATHROW İNİŞLERE KAPATILDI, UÇAKLAR HAVADA TUR ATTI

Sistemin çökmesiyle birlikte İngiltere hava sahasında tam anlamıyla kaos yaşandı:

Uçuş verilerini işleyen ana omurgadaki arıza nedeniyle İngiltere'nin en büyük havalimanı Heathrow'da inişler tamamen durduruldu, kalkışlar ise uzun süre rötarlı gerçekleşti.

İngiltere yönündeki çok sayıda yolcu uçağı havada uzun süre tur attıktan sonra yakıt kritiğine girerek çevre Avrupa ülkelerindeki havalimanlarına yönlendirildi.

Uçuş takip platformu Flightradar24 verilerine göre krizin patlak verdiği gün 1.300'e yakın uçuş iptal edildi, yüzlerce seferde ise 8 saati aşan rötarlar kayıtlara geçti.

THY VE AJET'TEN İNGİLTERE YOLCULARINA UYARI

İngiltere hava sahasındaki tıkanıklık Türkiye bağlantılı seferleri de doğrudan etkiledi:

Türk Hava Yolları (THY), İngiltere varışlı ve kalkışlı seferlerde gecikmeler ve iptaller yaşanabileceğini duyurarak yolcuların havalimanına gelmeden önce uçuş durumlarını mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden kontrol etmelerini istedi.

Yaşanan aksaklıklar sebebiyle İstanbul ve Londra hattındaki bazı seferlerde zorunlu iptallere gidildi.

KRİZİN ETKİSİ 9 EYLÜL'DE DE SÜRÜYOR: EN AZ 177 UÇUŞ DAHA İPTAL

NATS yetkilileri yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından sistemsel arızanın çözüldüğünü duyursa da operasyonel kilitlenme aşılamadı:

Uçakların ve kabin ekiplerinin planlanan rotaların dışındaki şehirlerde kalması sebebiyle 9 Eylül Çarşamba günü de İngiltere çıkışlı ve varışlı en az 177 sefer programdan çıkarıldı.

İptallerin ağırlıklı olarak Heathrow ve Gatwick hatlarında yoğunlaştığı bildirildi.

150 BİN RYANAIR YOLCUSU MAĞDUR OLDU: CEO'YA İSTİFA ÇAĞRISI

Havacılık devleri krizin faturasını NATS yönetimine kesti:

İrlandalı hava yolu şirketi Ryanair, 200'den fazla seferini iptal etmek zorunda kaldığını ve 150 bin yolcusunun mağdur olduğunu duyurarak NATS CEO'su Martin Rolfe'yi doğrudan istifaya davet etti.

British Airways 100'ü aşkın uçuşun iptal edildiğini veya yönlendirildiğini teyit ederken, Wizz Air stratejik ulusal altyapının bu denli kırılgan olmasını eleştirerek sistemde köklü reform çağrısında bulundu.

Son üç yıl içinde üçüncü kez benzer bir sistem çöküşünün yaşanması üzerine İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi (CAA) olayla ilgili kapsamlı ve adli inceleme başlatıldığını açıkladı.