İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd istifa etti. İstifanın nedeni ise Rudd'un parlamentoya yanlış bilgilendirme yapması.

Yapılan yanlış bilgilendirme ortaya çıkınca İngiliz Bakan istifasını verdi. İçişleri Bakanı'nın istifası İngiltere Başbakanı Theresa May tarafından kabul edildi.



İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, parlamentoyu yanılttığının ortaya çıkmasının ardından istifa etti. Rudd'un yanlış bilgilendirme yaptığı konu ise göçmenlere yönelik sınır dışı uygulamaları.



Rudd, sınır dışı uygulamasında bakanlık içinde sayısal hedefler koyulduğu yönündeki iddialarla ilgili "bilgisi olmadığını" söylemişti. Ancak daha sonra uygulamanın Rudd'un talimatıyla hayata geçirildiği ortaya çıktı. Sonrasında Rudd'un sınır dışı uygulamasındaki sayısal hedefleri May'a aktardığı mektupta basına sızdı.



Rudd, Kasım ayından bu yana May hükümetinden istifa eden 4. bakan oldu.





ulusal.com.tr