İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i devlet olarak tanıdı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İngiltere, Kanada ve Avustralya, Filistin’i devlet olarak tanıdıklarını açıkladı.

22 Eylül’de New York’ta başlayacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı öncesinde İngiltere, Kanada ve Avustralya, Filistin devletini resmen tanıdıklarını duyurdu. Böylece Filistin’in devlet statüsünü kabul eden ülke sayısı artarken, üç ülkenin aynı dönemde attığı bu adım uluslararası kamuoyunda yankı buldu.

BM GÜNDEMİNDE FİLİSTİN VAR

ABD’de düzenlenecek BM Genel Kurulu’nda dünya liderleri, Filistin meselesini masaya yatıracak. Görüşmelerde Filistin’in bir devlet olarak tanınması, iki devletli çözüm vizyonunun yeniden güçlendirilmesi ve İsrail’in saldırılarının sona erdirilmesi başlıklarının öne çıkacağı ifade ediliyor.

Ayrıntılar geliyor...

