İngiltere, Kıbrıs’taki üssü vuran dronun İran’dan kalkmadığını açıkladı

İngiltere Savunma Bakanlığı, 2 Mart’ta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) İngiliz üssü Akrotiri’yi vuran dronun İran’dan kalkmadığını açıkladı.

ngiltere Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, İngiltere’nin Orta Doğu’daki faaliyetlerine ilişkin bilgileri paylaştı.

Açıklamada Orta Doğu’daki İngiliz çıkarları ve müttefiklerini korumak için F-35B ve Typhoon jetlerinin bölgede gece boyu uçuşlar gerçekleştirdiği ifade edildi.

İran’ın GKRY’deki İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) üssü Akrotiri’ye yönelik dron saldırısına ilişkin bilgilerin paylaşıldığı açıklamada, “Bakanlığımız, 2 Mart gecesi RAF Akrotiri’yi hedef alan Şahid tipi dronun İran’dan kalkış yapmadığını teyit etti.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada İngiltere’nin son 24 saatte bölgedeki kendi üsleriyle müttefik üslerine savunma sistemleri takviye ettiği belirtilerek, dron savar kapasiteye sahip Wildcat helikopterlerinin de gelecek günlerde Kıbrıs’a ulaşacağı hatırlatıldı.

GKRY'de bulunan Kraliyet Hava Kuvvetleri Akrotiri üssü, 2 Mart’ta bir İran dronunun hedefi olmuştu.

Savunma Bakanlığı, üstteki piste düşen dronun herhangi bir can kaybına, yaralanmaya ve büyük bir maddi zarara sebep olmadığını açıklarken, üsse yönelen 2 dronun ise engellendiğini duyurmuştu.

İngiltere'nin Ada'da 2 üssü bulunuyor.

