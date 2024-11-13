İngiltere Kilisesi Ruhani Lideri iddiaların ardından istifa etti

Welby, Kral III. Charles'a hitaben yazdığı istifa mektubunda, konu hakkında 2013'te bilgilendirildiğini ve o dönemde doğru kararların alınacağına inandığını belirtti. İstifasının kilisenin güvenli bir ortam oluşturma konusundaki kararlılığını yansıttığını ifade eden Welby, istismar kurbanlarıyla temasını sürdüreceğini söyledi.

1970'lerde İngiltere'de ve bazı Afrika ülkelerinde çocuklara yönelik istismarda bulunan Smyth'in, uzun yıllar süren suçları ancak 2018'de gün yüzüne çıkmıştı. Rahipler Meclisi ve kamuoyu baskısının ardından Welby, görevinden ayrıldığını açıkladı.