İngiltere Kilisesi Ruhani Lideri iddiaların ardından istifa etti

İngiltere Kilisesi'nin ruhani lideri Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, çocukları istismar eden avukat John Smyth'i yetkililere bildirmediği gerekçesiyle istifa etti.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
İngiltere Kilisesi Ruhani Lideri iddiaların ardından istifa etti
Yayınlanma:

Welby, Kral III. Charles'a hitaben yazdığı istifa mektubunda, konu hakkında 2013'te bilgilendirildiğini ve o dönemde doğru kararların alınacağına inandığını belirtti. İstifasının kilisenin güvenli bir ortam oluşturma konusundaki kararlılığını yansıttığını ifade eden Welby, istismar kurbanlarıyla temasını sürdüreceğini söyledi.

1970'lerde İngiltere'de ve bazı Afrika ülkelerinde çocuklara yönelik istismarda bulunan Smyth'in, uzun yıllar süren suçları ancak 2018'de gün yüzüne çıkmıştı. Rahipler Meclisi ve kamuoyu baskısının ardından Welby, görevinden ayrıldığını açıkladı.

İzmir'de Atatürk büstlerine saldıran kişi tutuklandıİzmir'de Atatürk büstlerine saldıran kişi tutuklandıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

ingiltere kilise çocuk istismarı
Günün Manşetleri
"ABD, Türkiye'yi kontrol etme umudunu kaybetti"
Biden ve Herzog Beyaz Saray’da buluştu
AVM yangınında panik anları
Ekrem ve Ece Ataer’den Vatan Partisi’ne katılım
DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan'dan açılım çağrısı
Öcalan'ın adını anmadı 'Sözlerimin arkasındayım' dedi
YSK Başkanı açıkladı
Erdoğan ile Aliyev bir araya geldi
Hamas'tan kritik çağrı
Dışişleri Bakanlığından İsrail'in açıklamalarına sert tepki
Çok Okunanlar
Aile içi tartışma büyüdü: Baba, oğlu tarafından vuruldu Aile içi tartışma büyüdü: Baba, oğlu tarafından vuruldu
"ABD, Türkiye'yi kontrol etme umudunu kaybetti" "ABD, Türkiye'yi kontrol etme umudunu kaybetti"
Beşiktaş’ta görev dağılımı yapıldı Beşiktaş’ta görev dağılımı yapıldı
Husilerden ABD uçak gemisi ve destroyerlerine saldırı Husilerden ABD uçak gemisi ve destroyerlerine saldırı
İngiltere Kilisesi Ruhani Lideri iddiaların ardından istifa etti İngiltere Kilisesi Ruhani Lideri iddiaların ardından istifa etti