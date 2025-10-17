İngiltere Kraliyet ailesinde flaş karar: Unvanlarından vazgeçiyor

İngiltere Kraliyet ailesinden Prens Andrew, Kral Charles ile yaptığı görüşmenin ardından York Dükü unvanındanferagat ettiğini açıkladı.

Andrew, yayımladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kamuoyu önünden çekilme kararımın arkasındayım. Majesteleri İngiltere Kralı Charles’ın onayıyla şimdi bir adım daha ileri gitmem gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle artık bana verilmiş unvan ve nişanları kullanmayacağım.”



Cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle uzun süredir kamuoyu baskısı altında bulunan Prens Andrew, Kraliyet Ailesi’nin çalışmalarını gölgelediğini belirterek kararını kamuoyuna duyurdu.

Prens Andrew, unvanlarından kendi isteğiyle vazgeçerken, Prens unvanını muhafaza edecek. Eşi Sarah Ferguson artık York Düşesi olarak anılmayacak; ancak kızları prenses unvanlarını taşımayı sürdürecek.

Epstein’le olan ilişkisi nedeniyle 2019’dan bu yana skandalların merkezinde bulunan Andrew, 17 yaşındayken Epstein tarafından kendisine gönderildiğini iddia eden Virginia Giuffre ile mahkeme dışında uzlaşmaya varmıştı.

Buckingham Sarayı’na Prens Andrew hakkında harekete geçilmesi yönünde çağrılar yapılırken, prensin adı Çinli bir casusla iletişim iddialarıyla da anılmıştı.