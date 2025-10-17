İngiltere Kraliyet ailesinde flaş karar: Unvanlarından vazgeçiyor

İngiltere Kralı Charles’ın kardeşi Prens Andrew, Kraliyet Ailesi’ne yönelik baskıların ardından York Dükü unvanından ve kendisine verilmiş tüm nişanlardan vazgeçti. Prens, “Kamuoyu önünden çekilme kararımın arkasındayım” dedi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İngiltere Kraliyet ailesinde flaş karar: Unvanlarından vazgeçiyor
Yayınlanma: Güncellenme:

İngiltere Kraliyet ailesinden Prens Andrew, Kral Charles ile yaptığı görüşmenin ardından York Dükü unvanındanferagat ettiğini açıkladı.

Andrew, yayımladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kamuoyu önünden çekilme kararımın arkasındayım. Majesteleri İngiltere Kralı Charles’ın onayıyla şimdi bir adım daha ileri gitmem gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle artık bana verilmiş unvan ve nişanları kullanmayacağım.”

Cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle uzun süredir kamuoyu baskısı altında bulunan Prens Andrew, Kraliyet Ailesi’nin çalışmalarını gölgelediğini belirterek kararını kamuoyuna duyurdu.

Prens Andrew, unvanlarından kendi isteğiyle vazgeçerken, Prens unvanını muhafaza edecek. Eşi Sarah Ferguson artık York Düşesi olarak anılmayacak; ancak kızları prenses unvanlarını taşımayı sürdürecek.

Epstein’le olan ilişkisi nedeniyle 2019’dan bu yana skandalların merkezinde bulunan Andrew, 17 yaşındayken Epstein tarafından kendisine gönderildiğini iddia eden Virginia Giuffre ile mahkeme dışında uzlaşmaya varmıştı.

Buckingham Sarayı’na Prens Andrew hakkında harekete geçilmesi yönünde çağrılar yapılırken, prensin adı Çinli bir casusla iletişim iddialarıyla da anılmıştı.

Kan ve saç örnekleri incelendi! 8 ünlüde uyuşturucu madde tespit edildiKan ve saç örnekleri incelendi! 8 ünlüde uyuşturucu madde tespit edildiGündem
Beşiktaş’ta kaptanlık görevinde sürpriz karar! Yönetim yeni isimleri açıkladıBeşiktaş’ta kaptanlık görevinde sürpriz karar! Yönetim yeni isimleri açıkladıSpor
Askeri kampa düzenlenen intihar saldırısında 7 asker öldü, 13 yaralıAskeri kampa düzenlenen intihar saldırısında 7 asker öldü, 13 yaralıDünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kraliyet Ailesi
Günün Manşetleri
Nobel Barış Ödüllü Machado'dan Gazze ve İran saldırılarına destek!
Rekabet Kurulu 17 şirkete 237 milyon TL ceza kesti
Prim desteği azalıyor, borçlanma oranı artıyor: İşte tüm ayrıntılar
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi, dolar geriledi
Can Holding’de 88 milyar liralık skandal! 26 kişi gözaltında
15 firari suçlu Türkiye’ye getirildi
CHP’li Belediye Başkanı Köksal AK Parti’ye mi katılıyor?
Lübnan’ın güneyine hava saldırısı!
Sosyal medyada bungalov ev ilanı tuzağı!
Çok Okunanlar
8 ünlüde uyuşturucu tespit edildi 8 ünlüde uyuşturucu tespit edildi
Elektrik kesintisi saatler sürecek: 18 Ekim Cumartesi elektrik kesintileri Elektrik kesintisi saatler sürecek: 18 Ekim Cumartesi elektrik kesintileri
Altın piyasasında tarihi gün! Altın piyasasında tarihi gün!
Arka Sokaklar 723. bölüm canlı izle (Kanal D) Arka Sokaklar 723. bölüm canlı izle (Kanal D)
Prof. Dr. Orhan Şen’den kış uyarısı: İstanbul’a bu yıl kar yağacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen’den kış uyarısı: İstanbul’a bu yıl kar yağacak mı?