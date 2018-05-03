İngiltere'nin başkenti Londra'da patlama gerçekleşti. Patlamada 30'a yakın kişi yaralandı.

Kuzey Londra'nın Stamford Hill bölgesinde bir patlama meydana geldi. Reuters'ın haberine göre patlamada 30'a yakın kişi yaralandı.



Patlamanın, bölgede yapılan bir Yahudi sokak festivalinde meydana geldiği, festivalde sokakta yakılan şenlik ateşinin patladığı belirtildi. İngiliz medyasında patlamanın bir cep telefonundan kaynaklandığı iddia edildi. Yaralıların birçoğunun yüzlerinde yanıklar oluştuğu ifade edilirken, olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi.