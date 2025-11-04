İngiltere Savunma Bakanlığı hesaplarında milyarlarca sterlinlik açıklanamayan hata tespit edildi

İngiltere Ulusal Denetim Ofisi (NAO), Savunma Bakanlığının 2023–2024 ve 2024–2025 mali yıllarına ait hesaplarında milyarlarca sterlinlik açıklanamayan harcama ve muhasebe hataları tespit etti.

NAO’nun yayımladığı rapora göre, Savunma Bakanlığı, ülkenin nükleer caydırıcılık programında görevli Nükleer Silahlar Kurumu (AWE) tarafından yürütülen bazı büyük sermaye projelerine ait muhasebe kayıtlarını denetçilere sunmadı. Bu projelerin toplam değeri 6,13 milyar sterlin, bunun 1,5 milyar sterlini ise uzun süredir denetlenemeyen eski projelere ait bulunuyor.

Ulusal Denetim Ofisi, söz konusu projelerin değerlerinin yıllardır güncellenmediğini ve bakanlığın bu rakamların doğruluğuna ilişkin herhangi bir kanıt veya güvence sunmadığını bildirdi. Denetçiler ayrıca, 6,13 milyar sterlinlik bu varlık içinde yer alan bazı kalemlerin muhasebe standartlarına göre aktif olarak gösterilmeye devam edilemeyeceğini belirtti.

NAO, bu nedenle denetim yetki alanını sınırladığını ve Genel Denetçi Gareth Davies’in, Savunma Bakanlığının 2024–2025 finansal tabloları için “kapsamı sınırlı ve şartlı denetim görüşü” verdiğini duyurdu. Ayrıca 2023–2024 mali yılı hesaplarında 2,56 milyar sterlinlik bir eksiklik bulunduğu kaydedildi.

Raporda, Savunma Bakanlığının gelecekteki yükümlülükleri için gerekli karşılıkları ayırmadığı, yalnızca gerçekleşen harcamaların kayıtlara geçtiği ifade edildi. NAO, bu durumun denetim sürecini engellediğini, 2023–2024 hesaplarında maddi öneme sahip bir eksikliğe yol açtığını ve söz konusu hesapların yeniden düzenlenmesi gerektiğini bildirdi.

Denetim Ofisi raporunda şu ifadelere yer verildi:

“Savunma Bakanlığı bu harcamalar için İngiltere Parlamentosu’ndan uygun bir yetkilendirme alamadı. Bu durum, harcamaların geçerliliğine ilişkin şartlı görüş verilmesine neden oldu.”