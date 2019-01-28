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İngiltere sosyal medyaya yasak getirebilir

İngiltere, gençlere zararlı içeriğin engellenmesinde hükümet ile iş birliği yapmayı reddetmeleri halinde sosyal medya şirketlerine yasak getirilebileceğini açıkladı.

İngiltere sosyal medyaya yasak getirebilir

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’ye açıklamalarda bulunan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, aralarında Facebook ve Instagram’ın da yer aldığı sosyal medya şirketlerinin, gençlere yönelik zararlı içerikleri temizlemesi gerektiğini söyledi.

Hancock, “Biz bir ulus devletiz, egemenlik parlamentonun. Bunu sosyal medya şirketleriyle iş birliği içinde yapmak çok daha iyi olur. Ancak eğer onların bizim yapılması gerektiğini düşündüğümüz şeyleri yapmayı reddetmeleri halinde, bu konuda yasal düzenleme yapabiliriz ve yapmalıyız.” ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin bu şirketlere ilave vergi getirme veya bunları yasaklama yoluna gidip gitmeyeceği sorusuna da Hancock, “Nihai olarak bu yetki parlamentonun. Ancak işin buraya varmasını arzu etmem.” dedi.

Hancock, önceki gün yayımladığı açık mektupla da sosyal medya şirketlerine özellikle intiharla ilgili zararlı içerikleri kaldırmaları çağrısında bulunmuştu.

Sosyal medyanın gençler üzerindeki zararlı etkileri, ülkede 2017’de 14 yaşında bir kızın Instagram'daki bir içerikten etkilenerek intihar etmesiyle, tartışma konusu olmuştu. Hayatını kaybeden kızın babası, sosyal medya şirketini “kızının öldürülmesine yardım etmekle” suçlamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ingiltere
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