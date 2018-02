İngiltere Başbakanı Theresa May Çin ziyaretinin ikinci gününde Çin Devlet Başkanı Xi Cinping ile biraraya geldi. Her iki ülke de ilişkilerde "altın çağ" vurgusu yaptı, karşılıklı işbirliğinin artması hedeflendi

İngiltere Başbakanı Theresa May, Çin ziyaretinin ikinci gününde Çin Devlet Başkanı Xi Cinping ile bir araya geldi.



Pekin'deki Diaoyutai Devlet Konukevi'nda yapılan toplantıya İngiltere Başbakanı May 50 kişilik heyetle katıldı.



Theresa May, iki ülkenin ticari ilişkilerini genişletmek amacı taşıdıklarını söyledi. İngiltere ve Çin ilişkilerinde iki ülkenin "altın bir çağa" girdiğini söyledi İngiltere Başbakanı. May, "Çin ile kurduğumuz global stratejik işbirliğini geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.



Xi Cinping de "İngiltere ve Çin'in Birleşmiş Milletler, G20 ve Dünya Ticaret Örgütü gibi çok taraflı kuruluşlardaki küresel zorlukları çözmek için iki ülke işbirliğini geliştirmelidir." dedi.



İki ülke, ticaretten sağlığa, akıllı şehirden finansa bir dizi anlaşmaya imza attı.



Ziyaretin ilk gününde kültürel değişim programı kapsamında öğrenci ve öğretmen değişimi ile burs programlarını kapsayan toplam 550 milyon sterlin değerindeki anlaşmalar ele alınmıştı.



