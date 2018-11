İngiltere Başbakanı May ile Kanadalı mevkidaşı Trudeau, Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın öldürülmesinden sorumlu olanlardan hesap sorulması gereği üzerinde görüş birliğine vardı.

İngiltere Başbakanı Theresa May ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden sorumlu olanlardan hesap sorulması gereği üzerinde görüş birliğine vardı.



İngiltere Başbakanlık Ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamada, May ile Trudeau’nun akşam gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Kaşıkçı’nın İstanbul’da Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ele alındığı bildirildi.



İki liderin görüşmede Suudi Arabistan’ı ve Cemal Kaşıkçı’nın kurban gittiği “korkunç cinayeti” ele aldığı belirtilen açıklamada, “Liderler gerçekte nelerin olup bittiğinin acilen ortaya çıkarılmasına ve sorumlulardan hesap sorulmasına acil ihtiyaç bulunduğu konusunda görüş birliğine vardı.” ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, May ile Trudeau’nun, uluslararası toplumun, Suudi Arabistan’ı derinlemesine, inandırıcı ve saydam bir soruşturma yürütmesi için teşvik etmeyi sürdürmesi gerektiği konusunda anlaştığı da kaydedildi.



Yemen sorununa da değinen iki liderin, bu ülkede insani krizin hafifletilmesine ve siyasi çözüme ulaşılmasına yönelik acil ihtiyaç konusunda görüş birliğine vardığı bildirildi. Görüşmede May’in ABD’nin gerilimin düşürülmesine dönük çağrısına desteğini aktardığı ve bunun çatışan taraflar arasında siyasi bir anlaşmayla desteklenmesi gerektiğini vurguladığı kaydedildi.