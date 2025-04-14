İngiltere'de çöp krizi: Ordu devreye girdi

Ücret anlaşmazlığı nedeniyle başlayan grev sonrası binlerce ton çöp toplanamazken, fare istilası şehri etkisi altına aldı. Birmingham Belediyesi, komşu belediyelerden ekipman ve personel desteği talep etti. Kentin farklı noktalarına kepçeler ve konteynerler sevk edildi.

Çöplerin kontrolsüz şekilde birikmesi üzerine hükümet devreye girdi. İngiliz Ordusu, lojistik destek sağlamak amacıyla harekete geçti.

Belediye, 2023 yılında fiilen iflas ettiğini açıklamış, bu nedenle birçok yerel hizmette kesintiye gidilmişti. Bu kesintilere karşı çıkan belediye işçileri ise grev kararı almıştı.