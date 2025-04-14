İngiltere'de çöp krizi: Ordu devreye girdi
İngiltere’nin Birmingham kentinde çöp krizi giderek büyüyor. Belediye işçilerinin başlattığı grev dördüncü haftasında, sokaklarda biriken atıklar nedeniyle şehirde “acil halk sağlığı riski” ilan edildi. İngiliz Ordusu, duruma müdahale etmek üzere bölgeye yönlendirildi.
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Ücret anlaşmazlığı nedeniyle başlayan grev sonrası binlerce ton çöp toplanamazken, fare istilası şehri etkisi altına aldı. Birmingham Belediyesi, komşu belediyelerden ekipman ve personel desteği talep etti. Kentin farklı noktalarına kepçeler ve konteynerler sevk edildi.
Çöplerin kontrolsüz şekilde birikmesi üzerine hükümet devreye girdi. İngiliz Ordusu, lojistik destek sağlamak amacıyla harekete geçti.
Belediye, 2023 yılında fiilen iflas ettiğini açıklamış, bu nedenle birçok yerel hizmette kesintiye gidilmişti. Bu kesintilere karşı çıkan belediye işçileri ise grev kararı almıştı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi