İngiltere’den 50 yaş üstüne ilk roman ödülü: Raymond Chandler’ın ilk kitabı 51 yaşındayken yayımlanmıştı

Ama çıkış yapmak sadece parlak, ışıltılı, genç bir insan olmakla ilgili değil. Bu ödülü başlatma nedenimiz, 50 yaşın üzerindeki insanlara, ‘Evet, siz de parlak, ışıltılı, yeni bir yazar – sadece daha yaşlı olabilirsiniz,’ demekti.