İngiltere’den 50 yaş üstüne ilk roman ödülü: Raymond Chandler’ın ilk kitabı 51 yaşındayken yayımlanmıştı
İngiltere’de gerçekleştirilen Londra Kitap Fuarı’nda başlatılan yarışmayla birlikte 50 yaş üstü bireyleri yazarlık konusunda teşvik edilmesi amaçlanıyor.
İngiltere’nin başkentinde bu ayın başında noktalanan Londra Kitap Fuarı, beraberinde birçok altı haneli anlaşma ve pek çok haber manşetini getiriyor. Bu anlaşmaların ortak noktası ise yazarların “genç olmaları”. İşte Jenny Brown Associates’ten bu durumu kıracak yeni bir “İlk Roman Ödülü” geliyor. Yarışmanın şartı ise yazarların 50 yaşın üzerinde olmaları.
The Guardian’dan David Barnett’ın haberine göre edebiyat ajansı Jenny Brown Associates Birleşik Krallık’ta 50 yaş ve üzerindeki kişilerin katılabileceği bir ilk roman yarışması başlattı.
Jenny Brown Associates’ten edebiyat ajanı Lisa Highton ödül hakkında şu sözleri söyledi:
-En çok satanlar listeleri, daha yaşlı olan ilk roman yazarlarıyla dolu. Ancak genel algı ilk kitabınız çıktığında genç olmanız gerektiği yönünde,
Ama çıkış yapmak sadece parlak, ışıltılı, genç bir insan olmakla ilgili değil. Bu ödülü başlatma nedenimiz, 50 yaşın üzerindeki insanlara, ‘Evet, siz de parlak, ışıltılı, yeni bir yazar – sadece daha yaşlı olabilirsiniz,’ demekti.