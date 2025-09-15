İngiltere’den tarihi karar: Kraliyet Savunma Çalışmaları Koleji, İsrailli öğrencilere kapılarını kapattı

İsrail’in Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü askeri operasyonların uluslararası tepkileri artırmasıyla birlikte İngiltere’den dikkat çekici bir adım geldi. Kolej yönetimi, kararın gerekçesi olarak İsrail hükümetinin savaş politikalarını gösterdi. İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri operasyonunu daha da tırmandırma kararı yanlıştır. Bu savaşın sona ermesi için diplomatik bir çözüm bulunmalı; derhal ateşkes ilan edilmeli, esirler serbest bırakılmalı ve Gazze halkına insani yardım artırılmalıdır.”

İSRAİL’DEN TEPKİ: “ONURSUZ BİR SADAKATSİZLİK”

Karar, İsrail tarafında sert tepkiyle karşılandı. The Telegraph gazetesine göre, İsrail Savunma Bakanlığı Genel Direktörü Amir Baram, İngiltere Savunma Bakanlığı’na gönderdiği mektupta kararı “savaş halindeki bir müttefike karşı son derece onursuz bir sadakatsizlik eylemi” olarak nitelendirdi.

Baram ayrıca şu ifadeleri kullandı: “Bu adım ayrımcı bir hareket ve İngiltere’nin gurur duyduğu hoşgörü ile insanlık geleneğinden utanç verici bir kopuş anlamına geliyor. Kurumsal yaklaşım, İsrailli sesleri susturmak oldu. Açıkçası İsrail’in dışlanması, İngiliz güvenliğine karşı bir öz-sabotaj eyleminden farksızdır.”

1927’de dönemin İngiltere Başbakanı Winston Churchill’in vizyonuyla kurulan Kraliyet Savunma Çalışmaları Koleji, İngiltere Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma Akademisi’nin bir parçası olarak faaliyet gösteriyor. Kolej, uzun yıllardır üst düzey askeri yetkililer, diplomatlar ve bürokratlar arasında uluslararası iş birliği ve anlayışı geliştirmeyi amaçlıyor.