İngiltere’den Ukrayna’ya 30 bin dron desteği: "Dron Savaşları"

İngiltere, Ukrayna’ya 30 bin yeni dron gönderecek. İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Letonya ve İngiltere'nin ortaklaşa yürüttüğü Uluslararası Dron Koalisyonu tarafından 45 milyon sterlin değerinde sözleşmenin imzalandığı belirtildi.

Yeni dronların finansmanının, İngiltere, Danimarka, Hollanda, Letonya ve İsveç gibi ülkelerin katkılarıyla sağlandığı kaydedildi. İleri teknoloji ürünü dronlar ile Ukrayna’nın Rusya'nın hava savunma sistemlerini aşarak Rus mevzileribi ve zırhlı araçlarını hedef alma kabiliyeti kazandıracağı vurgulandı.

Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik Özel Askeri Operasyonunda dronların taktik kullanımları daha önce görülmemiş bir düzeye ulaştı.Hem Rusya hem de Ukrayna savaş boyunca artan biçimde dronların kullanımına ağırlık verdi.

Dronlar Savaşın Yeni Yüzü

Kanatlı veya döner kanatlı olan dronlar, İHA’lardan farklı olarak daha küçük ve maliyeti düşük hava araçları. Dronlar bu yönleri nedeniyle özellikle kamikaze saldırılarda kullanılıyor. Zırhlı araçlara karşı saldırılarda kullanılan kamikaze dronlar, tek bir askerin etkisiz hale getirilmesi için bile patlatılabiliyor. Bazı dronlar ise bomba bırakma özelliğine sahip. Ayrıca Ukrayna, dronları sürü halinde kullanarak Rusya topraklarına saldırı da düzenliyor.

Ukrayna’daki savaş üçüncü yılına girerken dronlara karşı da farklı silahlar geliştirildi. Bunların arasında elektronik sinyal karıştırıcı cihazlar başı çekiyor. Ancak dron teknolojisi de gelişiyor. Özellikle son dönemde Rusya bu konuda önemli bir atak yaptı.

Ruslar, elektronik harp vasıtalarından etkilenmemek için fiber optik kablolu dronları geliştirdi. FPV dronlar, kablo uzunluğu 20 kilometreye kadar ulaşan kapasiteleriyle savaşın en önemli araçlarından biri haline geldi.

Yapılan araştırmalar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kullanılan dronların,yüzde 75'inin elektronik harp vasıtalarıyla düşürüldüğünü gösteriyor.

Fiber optik kabloyla yönetilen dronların, telsizle kontrol edilenlerde olduğu gibi görüş hattını bozan arazi arızalarından etkilenmeden alçak irtifalarda uçarak hava savunma topları veya tüfeklerin ateşlerinden korunarak hedefi vurabiliyor.