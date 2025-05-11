İngiltere’den vize planı: Düşük nitelikli işlere süreli izin geliyor

İngiltere İçişleri Bakanlığı, göç sisteminde düzenlemeye giderek, lisans seviyesinin altındaki işlerde çalışan kalifiye işçilerin vizelerine süre kısıtlaması getirmeye hazırlanıyor. Hükümetin yeni göç planı kapsamında açıklanan düzenleme, ülkeye net göçü azaltma hedefi doğrultusunda hayata geçirilecek.

Yeni sisteme göre, “RQF 6” seviyesinin altındaki pozisyonlara yalnızca geçici süreyle vize verilecek. Bu izin, yalnızca sektörel açıdan kritik iş gücü eksikliği olması durumunda ve güçlü kanıtlar sunulması halinde geçerli olacak.

İŞVERENE DE YERLİ İSTİHDAM ŞARTI

The Guardian’ın aktardığı bilgiye göre, işverenlerin sadece yurt dışından personel getirmekle kalmayıp, aynı zamanda ülke içi istihdamı ve mesleki yeterliliği artırmak için stratejik planlarını da sunmaları gerekecek.

Yani, bir işveren İngiltere dışından düşük nitelikli personel getirmek istiyorsa, bunu neden yaptığına dair detaylı gerekçeler sunmak zorunda olacak.

AMAÇ: NET GÖÇÜ AZALTMAK

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, yeni düzenlemeleri “göç sistemine kontrol ve düzen getirmek” amacıyla hazırladıklarını belirtti. Bakan, söz konusu adımların, ekonomik büyümeyi desteklerken bir yandan da ülke içindeki eğitim ve yeterliliği artırmayı hedeflediğini söyledi.

Cooper’ın, pazartesi günü hükümete ayrıntılı bir politika belgesi sunması bekleniyor.

Vize sınırlamasının en çok etkileyeceği sektörlerin başında sosyal bakım ve konaklama geliyor. Halihazırda bakım sektöründe çalışan yaklaşık 70 bin yabancı personel bulunduğu, buna karşın 120 bin açık pozisyon olduğu tahmin ediliyor.

Ulusal Bakım Derneği İcra Direktörü Nadra Ahmed, düzenlemeye tepki göstererek, "Yurtiçinden iş gücü çekemiyoruz çünkü hâlâ adil ödeme sorununu çözemiyoruz. Bu kısıtlamalar sektörün yükünü artırır" dedi.

VİZE SAYILARI DÜŞÜŞTE

Resmi verilere göre, “RQF 6” altındaki işler için verilen vizelerin sayısı son yıllarda azalma eğiliminde. Buna karşılık, lisans seviyesinde verilen vizeler yıllık yaklaşık 75 bin seviyesinde sabit kalıyor.