İngiltere'yi sarsan vahşet! Trendeki bıçaklı saldırıda bir futbolcu da yaralandı

Londra'ya giden bir LNER treninde yaşanan şok edici toplu bıçaklama olayının ardından, kurbanlardan birinin Ulusal Lig kulübü Scunthorpe United'ın oyuncusu olduğu ortaya çıktı.

İngiltere'yi sarsan olay, Londra'ya giden bir trende yaşandı. Meydana gelen toplu bıçaklama olayı ve aynı gün daha önce gerçekleşen ayrı bir saldırının ardından, bir adam 10 ayrı cinayete teşebbüs suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Independent'in haberine göre, cumartesi akşamı Londra King's Cross'a giden LNER trenine düzenlenen şok edici saldırının kurbanları arasında bir futbolcunun da bulunduğu doğrulandı.

FUTBOLCU GJOSHE HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Scunthorpe United kulübü, Huntingdon trenindeki bıçaklama olayının kurbanları arasında yer alarak yaralanan kişinin kendi oyuncuları Jonathan Gjoshe olduğunu doğruladı. Yapılan açıklamada, Gjoshe'nin hayati tehlikesi olmayan yaralar aldığı, ancak tedavisinin hastanede devam ettiği belirtildi.

Ulusal Lig kulübü, oyuncularının yaşadığı olayın ardından resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kulüpteki herkes, Yönetim Kurulu, yöneticiler ve takım arkadaşları ile perde arkasındaki tüm personel, Jonathan'a en içten iyi dileklerimizi iletiyor ve aynı zamanda trende bulunan tüm mağdurlara da şifa diliyoruz."

22 yaşında olan ve 'The Iron' takımında sağ bek olarak görev yapan Gjoshe, bu sezon Ulusal Lig'de henüz forma giymemişti ancak Eylül ayında iki maçta yedek kulübesinde yer almıştı.

Saldırıda yaralanan diğer kurbanlardan beşinin hastaneden taburcu edildiği öğrenilirken, bir demiryolu çalışanının ise hastanede yaşam mücadelesi verdiği bildirildi.

