INOTEX 2026 başarıyla tamamlandı

ULUSAL KANAL / TAHRAN

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, dört gün süren etkinlik 9 binden fazla ziyaretçiyi ağırlarken, 270 katılımcı yer aldı . Bu katılımcılar arasında 180 girişim (startup), 50 bilgi temelli şirket, 15 yatırımcı ve 12 büyük ölçekli şirket ile hızlandırıcı kuruluş bulunuyordu. Dikkat çekici bir gelişme olarak, sergi alanı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50 daraltılmasına rağmen katılan startup sayısı üç kat arttı.

ULUSLARARASI KATILIM VE İŞ BİRLİKLERİ

İNOTEX 2026, uluslararası boyutuyla da öne çıktı. Irak, Pakistan, Türkiye ve Rusya'dan temsilciler fuara katılırken, 25 yabancı misafir ve 5 ülkeden 5 ziyaret heyeti etkinlikte yer aldı. Fuar kapsamında 62 adet sözleşme imzalanırken, 1000'den fazla B2B (işletmeden işletmeye) görüşmesi ve danışmanlık oturumu gerçekleştirildi.

İran'ın Bangkok Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Pardis Teknoloji Parkı'nın Batı Asya'nın en büyük inovasyon merkezi haline geldiği ve 500'den fazla şirkete ev sahipliği yaptığı belirtildi. Fuarın, uluslararası şirketler için İran ve çevre bölgedeki fırsatları keşfetme konusunda gerçekçi bir kapı görevi gördüğü ifade edildi.

YENİ DÖNÜŞÜM: SERGİDEN FESTİVAL MODELİNE

Bu yılki fuarın en önemli özelliği, stratejik dönüşüm hamlesiydi. Pardis Teknoloji Parkı Başkanı Mehdi Seferiniya, İNOTEX'in 2011'den bu yana 14 yıllık yolculuğunu değerlendirerek, etkinliğin "teknoloji transferi sergisi"nden "teknoloji değişim platformuna" ve ardından ülkenin en büyük inovasyon ekosistem buluşmasına evrildiğini belirtti. Seferiniya, artık dördüncü model olan "festivalleşme" aşamasına geçildiğini vurguladı.

Yeni yaklaşımda ziyaretçilere dört temel deneyim sunulması hedeflendi:

Geniş kapsamlı ağ kurma imkanı

Gelecek teknolojilerini deneyimleme fırsatı

İş fırsatları, yatırımcılar ve düzenleyicilere doğrudan erişim

Çalıştay ve panellerle güncel bilgi edinme

Sergi alanında ayrıca networking merkezleri, interaktif kafeler ve resmi olmayan sohbet alanları oluşturularak katılımcılar arasındaki etkileşimin artırılması hedeflendi.

ÖNE ÇIKAN BAŞARILAR

Fuarın kapanışında yapılan açıklamalara göre, İNOTEX 2026 kapsamında 140'tan fazla icat tıp, mühendislik, uzay, tarım, çevre ve sağlık endüstrileri alanlarında sergilendi. Bu icatlar ABD, Kanada, Rusya, Çin, Japonya, Hindistan, Romanya ve Türkiye'den 23'ten fazla altın, gümüş ve bronz madalya kazandı. Yatırım kliniğinde ise 100 yatırımcının katılımıyla 300 oturum düzenlendi. Ayrıca 150 iş fırsatı sunulurken, yaklaşık 800 özgeçmiş kabul edildi.

Pardis Teknoloji Parkı'ndan yapılan açıklamada, İNOTEX'in artık yalnızca dört günlük bir etkinlik olmaktan çıktığı, girişim yarışmalarının iller bazında önceden başladığı ve yatırımcılar ile sanayi kuruluşlarıyla etkileşimin yıl boyunca sürdüğü belirtildi.