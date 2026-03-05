İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail'in Lübnanlılara tahliye emri endişe verici

HRW'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan topraklarının yaklaşık yüzde 8'ini oluşturan ve yüz binlerce insanın yaşadığı bölgeye yönelik tahliye emirlerinin insani boyutuna ilişkin değerlendirme yapıldı.

"SİVİLLERİ TAŞIMA AMACI TAŞIMIYOR"

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin dün Lübnan'ın güneyinde yaptığı "Güvenliğiniz için evlerinizi derhal boşaltmalı ve Litani Nehri'nin kuzeyine geçmelisiniz." şeklindeki uyarısı hatırlatılan açıklamada, yapılan saldırı tehdidinin "sivilleri koruma amacı taşımadığına yönelik endişeleri beraberinde getirdiği" ifade edildi.

Açıklamada, HRW Lübnan Araştırmacısı Remzi Kays'ın görüşlerine yer verildi. Kays, tahliye çağrısının hukuki ve insani açıdan ciddi soru işaretleri doğurduğunu ifade ederek, "Yaşlılar, hastalar ve engelliler nasıl derhal tahliye edilebilecek ve ayrılışları sırasında güvenlikleri nasıl sağlanacak?" sorusunu yöneltti.

Kays, İsrail ordusunun 2023'ten bu yana Lübnan'da ciddi uluslararası suçlar işlediğini kaydederek, "Lübnan hükümeti de adaleti ve hesap verebilirliği güçlendirmek için Uluslararası Ceza Mahkemesine savaş suçlarını soruşturma ve failleri yargılama yetkisi vermek dahil olmak üzere harekete geçmelidir." tavsiyesinde bulundu.