İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor. İsrail 7 Ekim'den bu yana 2 bin 808 Filistinliyi öldürdü. 10 bin 850 kişi yaralandı. İsrail'in saldırılarında her 5 dakikada 1 Filistinli hayatını kaybediyor. Her bir saatte 3 çocuk can veriyor. Gazze'de yerlerinden edilen Filistinli sayısı ise 1 milyona ulaştı.



İsrail askerleri, Batı Şeria'da da bir Filistinliyi daha öldürdü. 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu ölen Filistinlinin sayısı 61'e yükseldi.



Batı Şeria'da yaşan Filistinliler ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara karşı protesto gösterisi düzenledi. İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilere müdahale etti. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının ise 680'e yükseldiği.

'İnsani Ateşkes' Tasarısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Reddedildi

Rusya'nın Gazze'de "insani ateşkes" çağrısı yapan ve her türlü sivil ölümü kınayan karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde reddedildi. ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya 'hayır' oyu kullandı.

Karar sonrası Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia " Batılı ülkeler dünyanın beklentilerini ezdi" değerlendirmesinde bulundu.



Konuyla ilgili Hamas'tan bir açıklama geldi. Hamas, "Gazze'deki sivil kayıplardan ilgili tasarıyı reddeden ülkeleri sorumlu tutuyoruz" dedi.



İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise "İsrail saldırıları devam ederse Müslümanları ve direniş güçlerini kimse durduramayacak" ifadelerini kullandı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Putin, Netanyahu'ya sivillerin mağdur edilmesinin kınandığını söyledi. Putin, Netanyahu'ya özellikle Filistin, Mısır, İran ve Suriye liderleriyle görüşmelerinden önemli noktaları İsrail Başbakanına aktardı.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İsrail saldırılarını durdurmak için diplomatik temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan Beyrut'ta Lübnanlı mevkidaşı Abdallah Buhabib, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile görüştü.



Türkiye, Rusya, İran ve Çin başta olmak üzere insanlık cephesindeki ülkeler İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı katliamı durdurmaya çalışırken ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı Komutanı General Michael Corella, ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlarının ardından İsrail'e gitti.



ABD Başkanı Joe Biden da çarşamba günü İsrail'i ziyaret edecek.