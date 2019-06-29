banner1005
G20 sonuç bildirisi yayımlandı
G20 sonuç bildirisi yayımlandı
NASA, Titan'a drone gönderiyor
NASA, Titan'a drone gönderiyor
Beklenen görüşme gerçekleşti
Beklenen görüşme gerçekleşti
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

INSTEX ödeme sistemi faaliyete geçti

Amerika'nın İran'a karşı yaptırımlarının ardından Avrupa'nın devreye soktuğu INSTEX ödeme sistemi faaliyete geçti. İlk transferini gerçekleştiren yeni ödeme mekanizmasının, Avrupa dışı ülkelerde de kullanıma açılması planlanıyor

INSTEX ödeme sistemi faaliyete geçti

İran'a karşı yaptırımları aşan, Amerika'yı saldırgan tavrında yalnız bırakan mekanizma devreye girdi.

Fransa, Almanya, İngiltere, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği ile İran nükleer anlaşması ortak komisyonu toplantı yaptı. Ardından İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı kameralar karşısına geçti. Yeni ödeme kanalı INSTEX'in faaliyete geçtiğini açıkladı.

INSTEX, Washington yönetimi tarafından İran'a uygulanan baskıların aşılmasını amaçlıyor. Bu mekanizma Avrupa ile İran arasındaki ticaretin devamlılığını sağlayacak.

Yeni ödeme sistemi ilk transferini de yaptı. Böylece Amerika'nın yaptırımları aşıldı. Artık Avrupa ve İran ticareti INSTEX ile sağlanacak.

İranlı bakan yardımcısı önemli bir bilgi daha verdi. Yeni ödeme kanalı Avrupa dışı üçüncü ülkelerin kullanımına da açılacak.

INSTEX; Avrupa Birliği'nin desteğiyle Almanya, Fransa ve İngiltere tarafından kuruldu. Mekanizma ile Avrupa ile İran dolar dışı ticaret yapabilecek.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #instex #iran #avrupa #abd
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.