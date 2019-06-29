Amerika'nın İran'a karşı yaptırımlarının ardından Avrupa'nın devreye soktuğu INSTEX ödeme sistemi faaliyete geçti. İlk transferini gerçekleştiren yeni ödeme mekanizmasının, Avrupa dışı ülkelerde de kullanıma açılması planlanıyor

İran'a karşı yaptırımları aşan, Amerika'yı saldırgan tavrında yalnız bırakan mekanizma devreye girdi.



Fransa, Almanya, İngiltere, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği ile İran nükleer anlaşması ortak komisyonu toplantı yaptı. Ardından İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı kameralar karşısına geçti. Yeni ödeme kanalı INSTEX'in faaliyete geçtiğini açıkladı.



INSTEX, Washington yönetimi tarafından İran'a uygulanan baskıların aşılmasını amaçlıyor. Bu mekanizma Avrupa ile İran arasındaki ticaretin devamlılığını sağlayacak.



Yeni ödeme sistemi ilk transferini de yaptı. Böylece Amerika'nın yaptırımları aşıldı. Artık Avrupa ve İran ticareti INSTEX ile sağlanacak.



İranlı bakan yardımcısı önemli bir bilgi daha verdi. Yeni ödeme kanalı Avrupa dışı üçüncü ülkelerin kullanımına da açılacak.



INSTEX; Avrupa Birliği'nin desteğiyle Almanya, Fransa ve İngiltere tarafından kuruldu. Mekanizma ile Avrupa ile İran dolar dışı ticaret yapabilecek.



ulusal.com.tr

