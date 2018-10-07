Eylül ayında Çin'e giden ve o tarihten beri kendisinden haber alınamayan kayıp Interpol Başkanı Meng Hongwei'nin nerede olduğu bulundu. Hongwei'nin yolsuzluk soruşturması nedeniyle Çin'de gözaltına alındığı ortaya çıktı. Haberin ardından İnterpol, Başkan Meng'in görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Bir süredir kayıptı... Nerede olduğu bilinmiyordu... Interpol Başkanı Meng Hongwei ortaya çıktı. Hakkında yolsuzluk soruşturması açıldı.



Kayıp haberini ilk duyuran Fransa'da yayın yapan bir radyo kanalı oldu. "Interpol Başkanı kayboldu" haberi kısa sürede tüm dünyada yankılandı.



Ailesinin adli makamlara başvurması üzerine kaybolduğu anlaşılan, Interpol'ün de 5 Ekim'de kayıp olduğu ve kendisinden haber alınamadığını açıkladığı Meng'in Hongwei son olarak Eylül ayında Çin'e gitmişti. Uzun süredir haber alınamayan Uluslararası Polis Teşkilatının başkanı Hongwei'nin yasaları ihlal ettiği için Çin'de gözaltına alındığı ortaya çıktı.



Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı ve Interpol Başkanı Meng'in yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturmaya alındığı bildirildi.



Çin Kamu Güvenliği Bakanı Cao Kıcı, bakanlıkta düzenlenen komisyon toplantısında konuştu. Mıng hakkında yolsuzluk ve rüşvet şüphesi bulunduğunun altını çizdi.



Interpol'den yapılan son açıklamada ise Çin'de gözaltında bulunan Başkan Meng'in istifa ettiği duyuruldu.



Yeni başkan 18-21 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak Genel Kurul'da seçilecek. Yeni başkan belirleninceye kadar, en yaşlı yürütme kurulu üyesi sıfatıyla Güney Koreli Kim Jong Yang başkanlık görevini yürütecek.



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